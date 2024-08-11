حماس: تصريحات قادة الاحتلال تحمل نيّات إجرامية مبيّته تجاه شعبنا

العالم - فلسطين

وحذرت الحركة في بيان صادر عنها، من المخططات الإجرامية لحكومة المتطرفين الصهاينة تجاه الضفة المحتلة، والتي تكشف عنها تصريحات الإرهابي كاتس، ومن قبله تصريحات بن غفير وسموتريتش الذي قال قبل أيام “إن تجويع وإبادة مليوني فلسطيني في قطاع غزة أمر عادل وأخلاقي”.

وشددت الحركة على أنّ مثل هذه التصريحات تحمل نيّات إجرامية مبيّته تجاه شعبنا، داعية في الوقت ذاته المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها للوقوف عند مسؤولياتها تجاهها.

ودعت المؤسسات القضائية الدولية لمتابعة هذه المواقف والتصريحات، ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم.

وأعادت الحركة التأكيد على أنّ هذه الجرائم المستمرة، وعمليات القتل والإرهاب والترويع، والتخريب الممنهج الذي تمارسه حكومة وجيش العدو النازي في مدن ومخيمات الضفة؛ لن تفلح في ثنيِ شعبنا الحر ومقاومته الباسلة وشبابه الثائر، عن خيار الثبات على هذه الأرض، والمقاومة ومجابهة الاحتلال وفاشيته، حتى دحره عن أرضنا ومقدساتنا، وإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس.