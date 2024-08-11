رسمياً.. كتائب القسام تتبنى عملية الأغوار الشمالية بالضفة الغربية

وجاء في بيان بيان عسكري صادر عن كتائب الشهيد عز الدين القسام

{وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ}

بعون الله وقوته وتوفيقه؛ تمكن مجاهدو القسام في ضفة العياش ظهر اليوم الأحد 06 صفر 1446هـ - الموافق 11 أغسطس 2024م؛ من تنفيذ عملية إطلاق نار من المسافة صفر؛ استهدفت مركبة الجندي الصهيوني "يوناتان دويتش" ٢٣ عامًا قرب مغتصبة "ميحولا" بالأغوار الشمالية، وأردوه قتيلًا على الفور.

إن كتائب القسام إذ تعلن مسؤوليتها عن هذه العملية البطولية لتؤكد أنها تأتي انتقاماً لدماء الشهداء وردًا على "مجزرة الفجر" في مدرسة التابعين ومجازر الاحتلال المتواصلة في قطاع غزة الصامد.

وتشدد الكتائب على أن مجاهديها في الضفة الغربية والذين جددوا البيعة لقائد حركة حماس الأخ المجاهد يحيى السنوار "أبو إبراهيم" سيبقون ضاغطين على الزناد وسيلاحقون المُحتل في كل مفترق وزقاق ما دام جاثمًا على أرضنا.

وإنه لجهاد نصر أو استشهاد،،،

كتائب الشهيد عز الدين القسام - فلسطين

الأحد 06 صفر 1446هـ

الموافق 2024/08/11م