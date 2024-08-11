حريق في محطة زابوروجيا النووية بعد مهاجمتها بمسيرة أوكرانيا

وقال روغوف: "وفقا للخبراء والمعلومات الواردة، هاجم مسلحون من القوات الأوكرانية محطة زابوروجيه النووية بطائرة انتحارية مسيّرة، ووفقًا للبيانات الأولية، تم إطلاقها من مدينة نيكوبول، مقاطعة دنيبروبيتروفسك، وكان لدى مشغل المسيّرة رؤية واضحة للمكان الذي كان يضربه. لقد كانت ضربة مقصودة ومتعمدة".

وتقع مدينة نيكوبول في مقاطعة دنيبروبيتروفسك على ضفة نهر دنيبر، مقابل محطة زابوروجيه التي تقع على الضفة الشرقية لنهر دنيبر قرب مدينة إنيرغودار، وهي أكبر محطة للطاقة الكهروذرية في أوروبا من حيث عدد المفاعلات والقدرة على توليد الكهرباء.

وأكدت إدارة المحطة أن "الحريق لم يؤثر على تشغيل المحطة بأي شكل من الأشكال، وأن جميع المفاعلات الست على طبيعتها، كما كانت من قبل، وهي في حالة "إغلاق بارد"".

وتقع المحطة في مقاطعة زابوروجيه التي انضمت إلى روسيا، حيث تم ربطها بشبكة الطاقة الروسية، وإلحاقها بمؤسسة "روس آتوم" عملاق الطاقة النووية الروسية.