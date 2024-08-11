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تنسيقية المقاومة العراقية تحذر أمريكا: ردنا لن توقفه سقوف

تنسيقية المقاومة العراقية تحذر أمريكا: ردنا لن توقفه سقوف
الأحد ١١ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٨:٥٢ بتوقيت غرينتش

أكدت "تنسيقية المقاومة العراقية" في بيان لها اليوم ان "ردنا لن توقفه سقوف إذا تورّطت قوات الاحتلال الأمريكي باستهداف أبنائنا في العراق مرة أخرى".

وجاء في بيان صادر عن تنسيقية المقاومة العراقية:

بسم الله الرحمن الرحيم

مع استمرار تمادي قوى الاستكبار في اعتداءاتها الوحشية والغادرة بحق الشعوب ورجال مقاومتها، فإنها تواصل رعايتها ودعمها لأمن الكيان الصهيوني على حساب أمن المنطقة، دون اعتبار لسيادة العراق أو الدول الرافضة لسياساتها الإجرامية.

إن تنسيقية المقاومة العراقية غير ملزمة بأي قيود، إذا ما تورطت قوات الاحتلال الأمريكي مرة أخرى باستهداف أبنائنا في العراق، أو استغلال أجوائه لتنفيذ اعتداءات ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية؛ فإن ردنا حينها لن توقفه سقوف، (وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ).

تنسيقية المقاومة العراقية
١٢ آب ٢٠٢٤ مـ
الموافق ٧ صفر ١٤٤٦هـ

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