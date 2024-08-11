الصحة اللبنانية: 12 مصابا بينهم 11 سوريا في غارة الاحتلال على بلدة معروب

وقال المركز في بيانه: "تم توزيع الجرحى على مستشفيات المنطقة كالتالي: مستشفى حيرام استقبل طفلة سورية عمرها 5 أشهر حالتها حرجة، المستشفى اللبناني الإيطالي استقبل طفلا سوريا عمره 11 سنة (دخل وخرج من الطوارئ)، مستشفى جبل عامل استقبل طفلة سورية عمرها 12 سنة احتاجت الى الاستشفاء وحالتها متوسطة، وامرأة سورية حالتها حرجة، ورجلا سوريا حالته متوسطة احتاج الدخول للمستشفى أيضا، و6 حالات أخرى لسوريين تم علاجهم في الطوارئ منهم طفلتان عمراهما 7 و5 سنوات، بالإضافة إلى طفل عمره 11 سنة، ومستشفى تبنين الحكومي استقبل مواطنا لبنانيا استدعت حالته الدخول للمستشفى".

واستهدف طائرات الاحتلال الإسرائيلي المنطقة الواقعة بين بلدتي بستيات ومعروب في قضاء صور وتبعد حوالي 20 كلم عن الحدود اللبنانية الجنوبية.

واخترق طيران الاحتلال الحربي جدار الصوت على دفعتين في أجواء أقضية صور وصيدا وجزين والزهراني وصولا الى بيروت والبقاع شرقا.