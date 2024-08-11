بوريل: "بن غفير" مجرم حرب ويجب فرض عقوبات أوروبية عليه

وكتب بوريل عبر حسابه على منصة "إكس": "في الوقت الذي يسعى فيه العالم كله إلى هدنة في غزة، يدعو الوزير بن غفير إلى قطع المياه والطاقة عن السكان المدنيين، هذا تشجيع على جريمة حرب".

وأضاف: "يجب أن يكون قرار فرض العقوبات عليه على جدول أعمال الاتحاد الأوروبي".

وفي وقت سابق، هاجم وزير الأمن الصهيوني إيتمار بن غفير حركة "حماس" وهدد بن غفير بالاستقالة من حكومة نتنياهو إذا "توقفت الحرب ضد حماس" وقال في مقابلة مع وسائل إعلام إسرائيلية إن الحرب "إذا توقفت لن أكون في الحكومة والتوصل إلى اتفاق مع حماس ممنوع".

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن الكيان الاسرائيلي بدعم أميركي عدوانا مدمرا على غزة خلفت أكثر من 132 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.