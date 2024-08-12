أوستن يأمر بانتقال حاملة طائرات وغواصة صواريخ للشرق الأوسط

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ونقل البيان عن السكرتير الصحفي للبنتاغون اللواء بات رايدر قوله إن الوزير أوستن أجرى اتصالاً هاتفياً مع يوآف غالانت جدد فيه التأكيد على التزام واشنطن باتخاذ كل خطوة ممكنة للدفاع عن "إسرائيل".

كما ذكر البنتاغون ان أوستن أخبر غالانت انه أمر بتسريع انتقال حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس أبراهام لينكولن"، المجهزة بمقاتلات "إف-35 سي"، إلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية، وفق البيان.

وأشار البيان أن تلك الخطوة تضيف إلى القدرات العسكرية التي توفرها بالفعل مجموعة حاملة الطائرات "يو إس إس ثيودور روزفلت".

ويتزامن ذلك مع توعد ايران بالانتقام من الكيان الاسرائيلي على جريمة اغتيال القائد الشهيد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في طهران، تأكيدا منها على حقها في الدفاع عن سيادتها وأمنها القومي.