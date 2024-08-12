محافظة خراسان الجنوبية مستعدة لتطوير التعاون مع أفغانستان

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وفي لقاء جرى مساء الاحد مع حاكم ولاية فراه الأفغانية، والذي عقد بالتنسيق مع ممثلية وزارة الخارجية في المحافظة بالتعاون مع القنصلية العامة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في هرات، على حدود ماهيرود ، قال جواد قناعت: ان إيران وأفغانستان لديهما قواسم مشتركة ثقافية وتاريخ طويل من العلاقات الاقتصادية والتجارية وهناك قدرات كثيرة في هذا المجال بين البلدين.

وتابع: ان هذه الامور خلقت فرصا مناسبة لتطوير التعاون التجاري بين البلدين، والتي من المؤمل ان نشهد نموها.

وصرح محافظ خراسان الجنوبية أن الإستراتيجية الرئيسية للجمهورية الإسلامية الإيرانية فيما يتعلق بالسياسة الخارجية هي تطوير العلاقات مع جيرانها وقال: هذا الأمر مدرج على جدول أعمال الحكومة بشكل جدي.

واضاف قناعت: أن المحافظة مستعدة للتعاون مع ولاية فراه الأفغانية في مجالات إعادة الإعمار والبنية التحتية والأعمال، والتعاون مع القطاع الخاص وتدريب القوى العاملة المتخصصة، والأمن على الحدود المشتركة، والمشاركة في المشاريع التعليمية والصحية والعلمية والثقافية.

واعتبر موقع محافظة خراسان الجنوبية في الممر الدولي بين الشمال والجنوب، ووجود مطار "شهيد كاوه" الدولي في بيرجند ومحطة ماهيرود الحدودية، من بين قدرات المحافظة في اتجاه تطوير التجارة مع أفغانستان.