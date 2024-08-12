باريس تشهد نهاية أولمبياد 2024

العالم - أولمبياد 2024

وتطرق برنامج اولمبياد 2024، الذي يغطي ألعاب الاولمبياد علی قناة العالم، الی مشارکة ايران في الألعاب الأولمبية التي اختتمت باحرازها ميدالية فضية وأخرى برونزية في اليوم الأخير من منافسات المصارعة الحرة.

وفي النزال النهائي لوزن خمسة وستين كيلوغراما، خسر الايراني رحمان عموزاد مواجهته أمام الياباني كوتارو كييوكا بعشر نقاط لثلاث، ليحرز الميدالية الفضية، فيما أحرز الايراني الآخر أميرعلي آذربيرا برونزية وزن سبعة وتسعين كيلوغراما بعد فوزه على الأمريكي كايل شنايدر بأربع نقاط لنقطة يتيمة. بهذا رفعتْ ايران غلّتها من الميداليات في المصارعة الحرة الى ثلاث فضيات وبرونزية، لتنهي ايران بالتالي مشاركتها في أولمبياد باريس باحتلال المركز الحادي والعشرين في ترتيب الميداليات، حيث حصدت ثلاث ذهبيات وست فضيات وثلاث برونزيات.

اما الدنمارك فتوجت بذهبية مسابقة كرة اليد للرجال في الألعاب الأولمبية للمرة الثانية في تاريخها، وذلك بفوزها الكبير في النهائي على ألمانيا بتسعة وثلاثين هدفا لستة وعشرين في ليل.

وتدين الدنمارك بانفرادها وحيدة بالمركز الثاني على لائحة الدول الأكثر تتويجا عند الرجال خلف فرنسا إلى ماتياس غيدسل الذي تألّق في النهائي بتسجيله أحد عشر هدفا بينما أضاف سايمون بيتليك ستة أهداف. وبعدما خسرت نهائي النسخة الماضية قبل ثلاثة أعوام في طوكيو أمام فرنسا، استعادت الدنمارك اللقب الذي أحرزته في العاب ريو على حساب فرنسا بالذات، حارمة ألمانيا من لقبها الثاني بعد أول عام ثمانين في موسكو.

في مجال أخر، حقق ملك سباقات السرعة الهولندي هاري لافريسن الثلاثية في منافسات الدراجات في دورة الألعاب الأولمبية عندما نال ذهبية سباق كيرين في مضمار سان كانتان أن إيفلين في باريس.

وتفوّق لافريسن، بطل العالم ثلاث عشرة مرة، بينها ثلاث مرات في سباق كيرين، تفوّق على الاسترالي ماتيو ريتشاردسون صاحب الفضية، فيما عادت البرونزية للأسترالي الآخر ماتيو غلايتزر. وجثا لافريسن على ركبتيه عقب تحقيق الهاتريك وقبّل المضمار، بعدما أصبح الدراج الثالث الذي يفوز بجميع سباقات السرعة الثلاثة أي السبرينت فردي وفرق وسباق كيرين في نسخة واحدة من الألعاب، كما أنّ اللقب هو الخامس له في الألعاب الأولمبية.