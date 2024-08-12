رئيس "الأورومتوسطي" يتحدث عن منظمات دولية تقدم غطاء لإبادة غزة

العالم-فلسطين

وفي منشور مطول عبر منصة "إكس"، قال عبده إنه في 26 يونيو/ حزيران الماضي، عقد الرؤساء التنفيذيون لخمس منظمات دولية غير حكومية كبيرة تعمل في غزة اجتماعًا قصيرًا مع وزير الحرب الصهيوني يوآف غالانت في واشنطن، كان الهدف منه الاجتماع "منح غالانت غطاءً من مذكرة توقيف المحكمة الجنائية الدولية والتغطية على حصار إسرائيل واستخدام الغذاء كسلاح حرب".

وتابع عبده: "الهدف المعلن للاجتماع كان مناقشة تحسينات إسرائيل المستمرة في المساعدات الإنسانية إلى غزة" (كما أنه لو كانت هناك تحسينات)، مع نفس الوزير المتهم من قبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بتجويع المدنيين كوسيلة من وسائل الحرب".

واعتبر عبده أن مثل هذه الاجتماعات مجرد خدعة، وعرض فارغ، لتقديم فرصة لغالانت ليقول للمحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية إنه لا يجوع غزة، وأنه "يعمل عن كثب مع هذه المنظمات الدولية غير الحكومية لإنقاذ أرواح الغزيين".

وقال مستنكرا: "إذا كان هؤلاء الرؤساء التنفيذيون عميانا أو أغبياء لدرجة أنهم لا يرون كيف يتم استغلالهم من قبل إسرائيل، فهم لا يستحقون البقاء في مناصبهم ليوم آخر، لأنهم يقدمون عن قصد أو عن غير قصد غطاءً لعملية إبادة جماعية".

واختتم رئيس الأورومتوسطي منشوره بالتأكيد على أن ما تفعله تلك المنظمات "خيانة كبيرة لآلاف الموظفين المحليين والمتطوعين الذين يتم قتلهم وتشويههم وتجويعهم وقصفهم من قبل إسرائيل ليلًا ونهارًا حتى يتمكن رؤساؤهم التنفيذيون من مصافحة والوقوف لالتقاط الصور مع قتلتهم"، على حد قوله.

وفي وقت سابق، دعا وزير الأمن القومي الصهيوني إيتمار بن غفير، أمس الأحد، إلى "تشجيع هجرة سكان غزة واحتلال القطاع والسيطرة عليه بشكل دائم"، بحسب قوله.