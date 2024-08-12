"اسرائيل" تستجدي الدعم خوفا ايران.. كيف ردت امريكا؟؟

العالم - خاص العالم

يبدو أن الرعب الاسرائيلي من الرد الايراني بات أكبر من أن تستطيع تل أبيب إخفاءه بالعنتريات والتهديدات؛ حتى لجأت إلى استجداء الدعم الاميركي على عجل.

استعدادا لما وصفه كيان الاحتلال بالهجوم الايراني واسع النطاق، سرعت واشنطن من عملية انتقال اصولها البحرية إلى المنطقة، بعد اتصال هاتفي جرى بين وزير الدفاع الاميركي لويد أوستن ووزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت.

وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون اعلنت أن الوزير أوستن أبلغ غالانت أمره بتسريع انتقال مجموعة حاملة الطائرات إبراهام لنكولن المزودة بطائرات أف خمسة وثلاثين سي، وغواصة الصواريخ الموجهة 'جورجيا' إلى المنطقة؛ إضافة إلى مجموعة حاملة الطائرات ثيودور روزفلت.

موقع اكسيوس الاميركي، نقل عن مسؤولين إسرائيليين أن التقديرات تفيد بأن إيران قررت شن هجوم مباشر على الكيان، وأن تقييم الساعات الأربع والعشرين الاخيرة لأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، يرجح أن تنفذ إيران هجومها في غضون أيام، وقد يأتي قبل محادثات وقف إطلاق النار المقررة الخميس المقبل.

الموقع أضاف أن الاستخبارات العسكرية وسلاح الجو رفعا حالة التأهب على ضوء هذه التقديرات. تقديرات رجحت أيضا أن يأتي الرد الايراني بعد ساعات من رد لحزب الله وأنه سيكون أكبر من رد أبريل الماضي، وسيطال أهدافا عسكرية وسط الكيان.

وبحثا عن معنويات قد تفيد الاسرائيلي في حربه الاعلامية، نقل الموقع نفسه عما أسماه المصدر المطلع أن النقاش في إيران مستمر حول حيثيات الرد، وأن هناك خلافا بين حرس الثورة الذي يسعى لرد أكثر شدة وأوسع نطاقا، وبين الرئيس الجديد ومستشاريه الذين يرون أن التصعيد الإقليمي لن يخدم مصالح البلاد.

ادعاء إسرائيلي يدحضه الموقف الايراني الموحد بشأن حتمية الرد. أمر أكده المتحدث باسم حرس الثورة العميد علي محمد نائيني الذي توعد الاحتلال بالرد الذي سيأتي في الموعد المحدد، وتأكيد الرئيس الايراني مسعود بزشكيان ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف أن طهران تعتبر الانتقام لهنية واجبا دينيا ووطنيا.

