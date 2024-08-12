للمرة الثانية.. حزب الله يدمر أبراج تجسسية اسرائيلية في المطلة

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في جنوب لبنان ان الاحتلال الاسرائيلي کان قد استحدث ابراجاً تجسسية، استقدمها الی موقع المطلة بعدما دمرت الابراج السابقة، لکن حزب الله استهدف الابراج التجسسية الجديدة ايضاً.

وأشار مراسل العالم الی عملية واسعة شنتها المقاومة الاسلامية في لبنان فجر اليوم الاثنين استخدمت فيها أکثر من 60 صاروخ لاستهداف مقر الفرقة 146 في جعتون. وهذه الفرقة هي فرقة مستحدثة تتبع للواء غولاني في الجليل الغربي. وجاءت هذه العملية رداً علی اعتداء اسرائيلي عصر وغروب يوم أمس علی بلدة معروب جرح فيه 3 أشخاص سوريين.