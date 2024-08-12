حصيلة الشهداء في غزة تقترب من 40 ألف شخص

العالم - فلسطين

وقال التقرير إن "قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر في قطاع غزة خلال الـ48 ساعة الماضية، راح ضحيتها 142 شهيداً وصل منهم إلى المستشفيات 107 شهداء ممن عرفت أسماؤهم وجارٍ التأكد من هويات وتسجيل باقي الشهداء، فيما بلغ عدد الإصابات 150 إصابة".

ولفتت الوزارة إلى أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وتحت البنايات المدمرة وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم بسبب تواجد آليات الاحتلال وخطورة تلك الأماكن.

وشدد على أن العدد الكلي المسجل حتى الآن بلغ 39 ألفا و897 شهيداً و92 ألفا و152 إصابة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، مشيرة إلى أن هذا العدد لا يشمل الشهداء مجهولي الهوية في مجزرة مدرسة التابعين بمدينة غزة التي وقعت أمس الأول بحق المصلين في حي الدرج، وسط غزة.