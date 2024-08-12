'اسرائيل' تحذر جنودها في جورجيا وأذربيجان والأمم المتحدة تحذر من تداعيات حرب السودان

العالم - بانوراما

في الملف الاول، سلط برنامج بانوراما الضوء علی طلب جيش الاحتلال الإسرائيلي من جنوده وضباطه الموجودين في جورجيا وأذربيجان مغادرتهما فوراً، وعدم السفر إلى هناك.

وقالت هيئةُ البث الإسرائيلية إن الجيش يجري تقييماً متواصلاً للأوضاعِ الأمنية ويحدث قائمةَ الدول التي يحظر على الإسرائيليين السفر إليها.

ويأتي القرار الإسرائيلي ضمن التدابير والاحتياطات الأمنية التي تتخذها تل أبيب تحسباً لرد إيران ومحور المقاومة على جرائم الاغتيال الأخيرة. وقد توقعت العديد من الأوساط بأن الرد على جريمة اغتيال الشهيد القائد هنية سيكون مفاجئاً على "إسرائيل" وقد يستمر عدة أيام.

في الملف الثاني، سلط برنامج بانوراما الضوء علی تحذير الامم المتحدة من عواقب مدمرة للاشتباكات التي تجري بين القوى المتقاتلة في الفاشر بالسودان، حيث اعربت عن قلقها من عواقب هذه الاشتباكات، داعية طرفي الصراع إلى حماية المدنيين.

وفي بيان له، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، إن 'الأمين العام أنطونيو غوتيريش يشعر بقلق عميق إزاء تطور الوضع في الفاشر بشمال دارفور، حيث وردت أنباء عن قتال عنيف بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع. مضيفا ان السودان عند نقطة مفصلية كارثية.

وفي السياق نفسه دعا برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إلى وقف عاجل لإطلاق النار في السودان لتمكين وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.