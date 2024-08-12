"كلب" يكشف مخلفات فضائح أولمبياد "باريس 2024"

العالم- الریاضة

ولا تزال المخاوف المرتبطة بدورة الألعاب الأولمبية 2024، التي استضافتها فرنسا خلال الفترة ما بين 26 يوليو الماضي، و11 أغسطس الجاري، مستمرة رغم نهاية المنافسات بشكل رسمي، مساء الأحد.

ولذلك، قررت السلطات الكورية الجنوبية تطبيق إجراءات وقائية بعد أولمبياد باريس لمنع أي مخاطر صحية قد تتعرض لها البلاد مع عودة الرياضيين والمسؤولين والمشجعين من الدورة الأولمبية.

وتتضمن هذه الإجراءات الاستعانة بكلب مدرب على اكتشاف بق الفراش في مطار إنشيون الدولي الرئيسي للبلاد خوفا من تسرب هذه الحشرة الصغيرة إلى داخل أراضيها.

وقال كيم مين-سو المسؤول في شركة مكافحة الحشرات التي تملك الكلب البالغ من العمر عامين، إنه قادر على فحص غرفة فندق عادية في أقل من دقيقتين.

والكلب الذي يدعى "تشيكو" هو الأول والوحيد حتى الآن الذي تم تدريبه في البلاد لكشف بق الفراش.

وتتم هذه الإجراءات بالتعاون بين شركة مكافحة الحشرات ووزارتي النقل والأمن ووكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها إلى جانب شركات الطيران ومطار إنشيون الدولي حيث يتم تطبيق الإجراءات الوقائية على المسافرين لدى وصولهم.

وفي العام الماضي، اتخذت السلطات الفرنسية إجراءات موسعة في مواجهة مخاوف واسعة النطاق في البلاد من انتشار الحشرة بينما كانت الاستعدادات لاستضافة الدورة الأولمبية تسير على قدم وساق.

وقال بيان صحفي لحكومة كوريا الجنوبية: "بينما تجتمع الأسرة الدولية في باريس بفرنسا بمناسبة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024 فهناك فرصة لدخول بق الفراش البلاد بعد الحدث."

وأضاف البيان: "ولهذا السبب نقوم بخطوات وقائية لمنع دخول الحشرة البلاد من خلال مطار إنشيون الدولي وهو المنفذ الرئيسي للبلاد."

يذكر أن دورة الألعاب الأولمبية الصيفية "باريس 2024" التي اختتمت يوم أمس الأحد، شهدت مشاركة 144 رياضيا ورياضية من كوريا الجنوبية، التي احلت المركز الثامن في الترتيب العام برصيد 32 ميدالية، منها 9 ميداليات ذهبية إضافة إلى 10 ميداليات فضية و32 برونزية.