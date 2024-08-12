"هاشتاغ" الاسبوع: الإحتلال ولبنان والأردن وأوكرانيا!!

العالم - هاشتاغ

في الهاشتاغ الاول، مجتمع أكثر سكانه يؤيدون اغتصاب الأسرى في السجون. ولا يمكن أن يصل مجتمع إلى مستوى أقل من هذا المستوى من غياب الأخلاق والإنسانية.

فغالبية المستوطنين الإسرائيليين يؤيدون اغتصاب الأسرى الفلسطينيين في المعتقلات، وذلك بعد ازمة إلقاء القبض على جنود في جيش الاحتلال اغتصبوا أسرى فلسطينيين..

طبعا لا شيء يمكن أن يقال لوصف هذا المستوى اللاإنساني.

وصدرت تعليقات كثيرة مستنكرة لهذا الواقع الوحشي بحق الأسرى الفلسطينيين.

اما الهاشتاغ الثاني فيتعلق لبنان ومشكلة الا تكون قادرا على استئجار منزل في وطنك، والسبب هو هويتك وانتماؤك الديني ووطنيتك، فأنت تتكلم عن لبنان.

فقد اصدر رؤساء بلديات في مناطق معينة من لبنان قرارا بمنع تأجير المنازل لاهالي جنوب لبنان الذين يتركون منازلهم بسبب الحرب.

طبعا هكذا قرار أثار موجة من الانتقادات والاتهامات بالعنصرية والكراهية من قبل هذه البلديات.

اما الهاشتاغ الاخر هم عن نيكولاس خوري، البلوغر الأردني المعروف، الذي حازت فيديوهاته على استحسان ومتابعة من كثيرين في العالم العربي. ومؤخرا خرج خوري بموقف سياسي وضعه في مأزق كبير، حيث دعا الجيش الأردني إلى إسقاط الصواريخ الإيرانية التي تستهدف كيان الاحتلال. هذا الموقف أثار غضب الكثيرين من متابعي خوري، الذي اضطر إلى الاعتذار اليهم ولو مجبرا، خوفا من خسارة المتابعين.

كما تفاعل شطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع الحرب في اوكرانيا، فلأول مرة منذ اندلاع الحرب، الجيش الاوكراني يتوغل في الأراضي الروسية.

هجوم شنته كييف على مقاطعة كورسك، وفي المقابل الجيش الروسي يقوم بصد التوغل.

لكن السؤال الذي يطرحه الناشطون هو، هل بدأ الدعم الغربي لأوكرانيا ينعكس في الميدان؟ وكيف سيكون رد فعل موسكو؟..