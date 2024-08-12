فيديو خاص: تفاصيل رد حزب الله بـ 60 صاروخا على قاعدة اسرائيلية!!

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واضاف مراسلنا: كما استهدفت المقاومة تجهيزات تجسسية لجيش الاحتلال مستحدثة في موقع المطلة بالاسلحة الصاروخية المناسبة.

وتابع ان العملية الابرز للمقاومة وقعت فجر اليوم عندما شنت هجوما بأكثر من 60 صاروخا من نوع كاتيوشا مقر الفرقة 146 في جعتون، ما ادى الى الحاق أضرار جسيمة بهذه القاعدة الكبيرة التي تأوي عناصر وكتائب من مشاة وحدة غولاني المنتشرة في القطاع الغربي.

وأطلقت المقاومة رشقات صاروخية نحو نهاريا والجليل شمال فلسطين المحتلة.

من جهتها قالت وسائل إعلام عبرية إن صفارات الإنذار دوت في نهاريا وضواحيها وبلدات بالجليل الأعلى في أعقاب سقوط عشرات الصواريخ التي أُطلقت من لبنان.

وأضافت أن الدفاعات الجوية اعترضت 20 صاروخا على الأقل أطلقت من لبنان باتجاه مدينة نهاريا، فيما تسببت الصواريخ بأضرار مادية واندلاع حرائق.

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