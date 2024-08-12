يا عقلاء العالم أعيروني عقولكم..دماء شهداء غزة في رقبة من؟؟

العالم- فلسطين

في مجزرة مدرسة التابعين استخدم الاحتلال الاسرائيلي ذخائر امريكية وهي قنابل من طراز " GBU-39 " تصنعها شركة بوينغ.

كما استخدم الاحتلال 3 صواريخ أمريكية فتاكة من نوع "MK-84" التي تزن أكثر من ألفي رطل، وتصل حرارتها إلى 7 آلاف درجة.



ولم يتوقف الامر على الصواريخ الامريكية بل تم توجيه القنابل بنظام "JDAM " الامريكي أو ما يسمى "البرد الثقيل"، استخدمت في قصف مدرسة التابعين للنازحين.

فاذا كانت الادارة الامريكية تضع الخطط لوقف الحرب في غزة كما تدعي، فلماذا تمولها؟ لكن شهادة لله البيت الابيض أعرب عن قلقه من حجم الخسائر!

مجزرة مدرسة التابعين خلفت اكثر من 100 شهيدا في جريمة وصفت بالابشع حتى الان، فالاحتلال يتفنن في قتل الغزاويين بالطرق البشعة وفي كل مرة يتفوق على نفسه باستخدام الاسلحة الامريكية .

لدرجة ان المسعفين احتسبوا كل 70 كيلو غراما من الأشلاء كشهيد واحد، بسبب تناثر أشلاء الجثامين جراء الغارة على المدرسة.

دماء شهداء غزة في رقبة من؟؟.. انتم اجيبوني