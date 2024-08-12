فيديو خاص: اقتربت الساعة، تل أبيب تمنع جنودها من السفر!!

العالم - خاص بالعالم

إجراءات عاجلة اتخذتها تل أبيب استعدادا لـ الرد الإيراني على جريمة إغتيال الشهيد القائد إسماعيل هنية.. فرغم المطالبات الغربية باحتواء التصعيد يبدو من مؤشرات الساعات القليلة الماضية اقتناع واشنطن وتل أبيب بأن إيران ماضية في الرد على الجريمة.

هيئة البث الاسرائيلية لفتت إلى أن القرار يأتي ضمن التدابير والاحتياطات الأمنية التي تتخذها تل أبيب تحسبا للرد الإيراني، بينما نفت هيئة الإعلام الأذربيجانية وجود وحدات عسكرية تابعة لدولة أجنبية على أراضي أذربيجان.

على صعيد آخر نقلت هيئة البث الإسرائيلية أن قائد سلاح الجو منع خروج الطيارين من إسرائيل بصورة فورية استعدادا للرد الإيراني، فيما أشار جيش الاحتلال في وقت سابق الى جاهزية الطيران العسكري للتعامل مع أي تهديدات من الخارج.

هذا ودفعت مخاوف الاحتلال من الرد برئيس الأركان هرتسي هاليفي إلى إنشاء فرقة جديدة تنتشر على طول الحدود الأردنية في 'أعقاب التهديدات المتزايدة'، وسيتم نشرها على طول مئات الكيلومترات.

في السياق نقلت صحيفة 'تايمز أوف إسرائيل' أن وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت بحث مع نظيره الأميركي لويد أوستن التنسيق العملياتي والإستراتيجي في ضوء التطورات الأخيرة.

وتوقعت العديد من الأوساط بأن الرد على جريمة اغتيال الشهيد القائد هنية سيكون مفاجئا على إسرائيل وقد يستمر عدة أيام.

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