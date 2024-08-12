فيديو خاص:كربلاء تجمع ثورة عاشوراء بطوفان الاقصى!!

العالم - خاص بالعالم

ويعد هذا المؤتمر من أبرز الفعاليات التي تعنى بالقضية الفلسطينية والعلاقة التاريخية بين كربلاء المقدسة و القضية الفلسطينية.

ويمثل هذا المؤتمر منبرا للتعبير عن التضامن مع القضية الفلسطينية ويعكس الرابط الوثيق بين قيم الثورة الحسينية ونضال الشعب الفلسطيني ضد العدو الصهيوني.

وقال الاب انطونيوس حنانيا لقناة العالم الاخبارية: لقد اخذت الثورة الحسينية مئات السنوات الى ان رأينا ثمارها في هذه الايام، والثورة الفلسطينية كذلك شبيهة بالثورة الحسينية بأن تنتصر ولو بعد حين، لان الحق سينتصر.

الى ذلك قال الاستاذ الجامعي محمد الحساني لقناة العالم الاخبارية: انعقاد المؤتمر في كربلاء هو في حد ذاته رسالة لأن كربلاء هي امانة الوقوف مع الحق مهما كان الثمن ضد الظلم بكل تصانيفه.

واضاف: هذه اول رسالة، وطبعها ما يقع في غزة وفي فلسطين ولبنان وغيرها يمثل روح الشر.

وشدد المشاركون في المؤتمر على ضرورة توحيد الجهود لمواجهة العدوان الصهيوني على كافة الاصعدة وتحقيق النصر مؤكدين أن ما يحدث في فلسطين هو امتداد لمعركة الحق ضد الباطل.

وقال رئيس مجلس الامناء في تجمع العلماء المسلمين الشيخ غازي حنينة لقناة العالم الاخبارية: مؤتمر الاقصى الثالث يعقد في ظروف تمر بها القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة المحاصر والمظلوم والمضطهد، والذي يمارس بحقه أبشع انواع الابادة الجماعية والوحشية والاجرام الصهيواميركي.

ويمثل هذا المؤتمر خارطة طريق نحو تعزيز الوحدة والصمود في وجه التحديات التي تواجه الأمة الإسلامية ودعم قضية فلسطين التي تعد قضية ضمير وإرادة إنسانية عالمية.

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