ضباط اسرائيليون: هذا ما سيفعله حزب الله بنا اذا توغل برياً..

العالم - الاحتلال

بصليات من صواريخ الكاتيوشا قصفت ‏المقاومة الإسلامية المقر المستحدث لقيادة الفرقة مئة وستة وأربعين في ‏جعتون رداً على ‏اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على القرى الجنوبية كذلك استهدفت المقاومة التجهيزات التجسسية ‏في موقع المطلة بالأسلحة المناسبة وأصابتها إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها. وبالقذائف المدفعية تم استهداف موقع السماقة في ‏تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة.

أوساط الاحتلال ركزت على توسيع حزب الله مدى القصف هذا الأسبوع في الجليل الغربي حتى نهاريا وفي الجليل الشرقي حتى حتسور هجليليت ولفتت صحيفة 'معاريف' العبرية الى أنّ الحزب أدخل منطقة نهاريا وجنوبها إلى خط النار وهو ما لم يكن موجودا من قبل.

ضباط في القيادة الشمالية لجيش الإحتلال الإسرائيلي حذروا من إمكانية شن قوات حزب الله هجوما منظّماً وتوغلاً برياً ووصولها إلى مستوطنات إسرائيلية حدودية معتبرين أنّ حزب الله لم يفعل ذلك حتى اليوم لأنه اختار أن لا يفعل ذلك وأن عملية كهذه بإمكانها التأثير على المنطقة الشمالية كلها ودب الرعب في صفوف المستوطنين.

المحلل العسكري في صحيفة 'معاريف' العبرية آفي أشكينازي قال إن حزب الله يعمل بشكل منظم في الأيام الأخيرة على زيادة كثافة النيران ومدى إطلاق النار معتبراً أنه ثبت معادلة تظهر فيها قيادة المنطقة الشمالية وسلاح الجو ضعيفين وغير قادرين على التعامل بفعالية مع نشاط الحزب وقدراته الصاروخية التدميرية.

وفيما كشفت قناة كان العبرية عن منع سلاح الجو الإسرائيلي الموظفين من الذهاب في إجازة إلى الخارج أعلنت صحيفة 'ذا ماركر' العبرية أن أعداداً من مستأجري الشقق السكنية التي تم إخلاؤها في المستوطنات الشمالية أبلغوا أصحابها بأنهم لن يجددوا عقودهم لأنهم استقروا في أماكن أخرى.