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الفياض يؤكد أهمية تواجد القطعات في مختلف المحاور المؤدية إلى كربلاء المقدسة

الفياض يؤكد أهمية تواجد القطعات في مختلف المحاور المؤدية إلى كربلاء المقدسة
الإثنين ١٢ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٦:٢٧ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، فالح الفياض، اليوم الاثنين، أهمية رفع مستوى التنسيق وتعزيز تواجد القطعات في مختلف المحاور المؤدية إلى كربلاء المقدسة.

العالم - العراق

وذكر بيان لهيئة الحشد الشعبي، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس الهيئة فالح الفياض زارَ قيادة عمليات كربلاء المقدسة، وكان في استقباله قائد العمليات الفريق الركن علي الهاشمي وعدد من القيادات الأمنية".

وأضاف البيان، أن "الفياض عقد فور وصوله اجتماعاً موسعاً مع مختلف القيادات الأمنية للاطلاع على حجم الاستعدادات والخطط الخاصة بالزيارة الأربعينية وتأمين طريق الزائرين".

وأكد الفياض على "أهمية رفع مستوى التنسيق وتعزيز تواجد القطعات في مختلف المحاور المؤدية إلى كربلاء المقدسة، فضلا عن تفعيل الجهد الاستخباري، والإسهام في تنظيم انسيابية المرور وحركة الزائرين بالتعاون مع جميع الجهات المعنية".

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