الإثنين ١٢ أغسطس ٢٠٢٤
٠٦:٢٧ GMT
فارسی
البث المباشر

إصابة مجندتين إسرائيليتين قرب المسجد الإبراهيمي جراء انفجار قنبلة

إصابة مجندتين إسرائيليتين قرب المسجد الإبراهيمي جراء انفجار قنبلة
الإثنين ١٢ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٦:٢٧ بتوقيت غرينتش

أصيبت مجندتان إسرائيليتان من قوات ما يسمى "حرس الحدود" بجروح، مساء الاثنين، عند إحدى النقاط العسكرية بالقرب من الحرم الإبراهيمي في الخليل، جراء انفجار قنبلة يدوية لسبب غير معروف.

العالم - فلسطين

وأفادت الشرطة الإسرائيلية، أن مجندة تم نقلها إلى المستشفى بينما تلقت المجندة الثانية العلاج الطبي في المكان.

وذكرت الشرطة أن قائد "حرس الحدود" أمر بفتح تحقيق في الحادث وملابساته.

وقالت مصادر محلية، إن مجندة إسرائيلية أصيبت مساء اليوم، جراء انفجار وقع بالقرب من المسجد الإبراهيمي.

وذكر عارف جابر الناشط في تجمع المدافعين عن حقوق الإنسان، بأنه سمع دوي انفجار بالقرب من المسجد الإبراهيمي، وسمع بأن مجندة قد أصيبت جراء ذلك.

واضاف بأن سيارات اسعاف هرعت للمكان وانتشر العشرات من جنود الاحتلال في المنطقة.

روابط ذات صلة

40 ألف شخص يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى المبارك

لهذا السبب.. الاحتلال يمنع عكرمة صبري من دخول الأقصى لـ6 أشهر

شاهد.. لحظة إعتقال الشيخ عكرمة صبري من منزله اثر نعيه هنية بالمسجد الأقصى