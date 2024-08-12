القسام تزف المجاهد "طارق داود" وإصابة جنديين إسرائيليين بالخليل ومستوطن بقلقيلية

العالم - فلسطين

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن جيش الاحتلال قتل الشاب طارق داود البالغ من العمر 18 عاما، واحتجز جثمانه.

وكان جيش الاحتلال أوضح -في بيان- أن قواته قتلت الشاب داود خلال مطاردته داخل البلدة بذريعة اتهامه بتنفيذ عملية إطلاق نار على مركبة إسرائيلية أدت إلى إصابة مستوطن إسرائيلي بجروح خطيرة.

وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت بأنه تم نقل المستوطن إلى مستشفى مئير الإسرائيلي، وهو في وضع صحي خطير.

وقالت مصادر محلية فلسطينية إن الشهيد داود هو أحد مجاهدي كتائب الشهيد عز الدين القسام، وهو أسير محرر بصفقة تبادل الأسرى بين المقاومة والاحتلال خلال الحرب الحالية، قبل أن تطارده قوات الاحتلال من جديد بتهمة ضلوعه في عمليات إطلاق نار على قوات الجيش وأهداف إسرائيلية.

ولاحقا، نعت كتائب القسام- طولكرم، "الشهيد القسامي طارق داود الذي اغتالته الوحدات الخاصة الإسرائيلية قرب قلقيلية".

وأفاد الاعلام الاسرائيلي الاحتلال أبلغ "الارتباط الفلسطيني" باغتياله الشاب واحتجاز جثمانه.

وبذلك ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية إلى 623 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفق معطيات وزارة الصحة الفلسطينية.



إصابة اسرائيليين بانفجار قنبلة يدوية

وفي حادث آخر، أصيب جنديان إسرائيليان إن إسرائيليين اثنين، أحدهما مجندة -مساء الاثنين- بشظايا قنبلة يدوية في منطقة الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن الجنديين من شرطة حرس الحدود، وقد أصيبا بجروح طفيفة بشظايا قرب نقطة حراسة في الحرم الإبراهيمي.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم نقل مجندة إلى المستشفى، فيما تلقى جندي آخر العلاج الطبي في المكان.

ووفق المصدر ذاته، أمر قائد شرطة حرس الحدود بريك إسحاق بإجراء تحقيق في الحادث وملابساته.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات الاحتلال انتشرت بكثافة في مكان الحادث.

وخلال يوم الاثنين، نفّذ مقاومون عملية إطلاق نار استهدفت قوات الاحتلال على حاجز سالم في جنين، قبل أن يتمكنوا من الانسحاب.

وفي طولكرم، استهدف مقاومون قوات الاحتلال بعبوة ناسفة كبيرة على حاجز جبارة. وتداولت منصات التواصل الاجتماعي صورا لتفجير العبوة الناسفة التي تظهر دخانا كثيفا ومرتفعا.

وأعلنت كتيبة الرد السريع في كتائب شهداء الأقصى أنه "بالاشتراك مع سرايا القدس، نفذنا عملية إطلاق نار تجاه حاجز الطيبة غرب طولكرم".

يذكر أنه منذ بداية العام الجاري، نفذ مقاومون فلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة أكثر من 687 عملية إطلاق نار واشتباكا مسلحا. وخلال هذه العمليات، قتل ما لا يقل عن 18 مستوطنا، بينهم جنود، وأصيب 61 آخرون وفقا لأرقام إسرائيلية رسمية.