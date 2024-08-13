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استعدادات البنتاغون والكيان ورد إيران القريب

الثلاثاء ١٣ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٢:٥٠ بتوقيت غرينتش

كيف يُقرأ ابلاغ البنتاغون لغالانت بانتقال سريع لحاملات الطائرات لينكون وغواصة الصواريخ الى منطقة الشرق الاوسط؟

العالم _ مع الحدث

- ماذا عن تقديرات الكيان باستعداد حرس الثورة القريب لشن الهجوم المباشر قبل محادثات الخميس المقبل في قطر؟

- على ما يشير تقديم الجانب الاسرائيلي الاميركي تفاصيل جاهزية جيشه لمواجهة التهديدات ورفع استنفار سلاحه الجوي؟

- ما الذي سيحققه توجه موفدي واشنطن إلى المنطقة لمواكبة مفاوضات وقف النار مع طلب حماس لتنفيذ ما اتفق عليه سابقا فيما يضع نتنياهو شروطا جديدة؟

- ماذا عن الخلاف العلني بين نتنياهو وغالانت على خلفية الصفقة والذي اتهم "اسرائيل" بأنها السبب في تأخيرها وان الحديث عن انتصار مطلق هراء؟

وشارك في نقاش موضوع هذه الحلقة كل من مسؤول العلاقات السياسية في حركة انصارالله الفلسطينية حربي خليل والخبير في الشؤون الاسرائيلية سامر عنبتاوي.

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