باريس تودع الأولمبياد.. لوس أنجلوس تستعد للحدث الأعظم!

العالم - أولمبياد 2024

وفي سياق رياضي آخر أكد نادي اتلتيكو مدريد الإسباني رسميا ضم المهاجم الأرجنتيني الدولي خوليان الفاريس قادما من صفوف مانشستر سيتي الإنكليزي.



وقال فريق العاصمة الإسبانية في بيان إن ألفاريس وقع عقدا مدته ستة مواسم مع الروخيبلانكوس من دون الكشف عن قيمة الصفقة التي أشارت الصحف الإسبانية إلى أنها بلغت 90 مليون يورو. وكان ألفاريس انتقل إلى سيتي قبل عامين قادما من ريفر بلايت الأرجنتيني مقابل نحو 18 مليون دولار وساهم بالتتويجين القاريين للأرجنتين، كما الفوز بلقبين في الدوري مع سيتي، بالإضافة إلى إحراز لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخ النادي الإنكليزي.

كما أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي أن المهاجم الأرجنتيني الدولي لاوتارو مارتينيس سيستمر في صفوف أبطال إيطاليا حتى عام 2029.



وذكرت تقارير صحافية بأن مارتينيس سيتقاضى راتبا قدره 9 ملايين يورو في الموسم الواحد بعد تجديد عقده الحالي الذي ينتهي بعد عامين.

وتألق مارتينيس في صفوف إنتر الموسم الفائت وتوج هدافا للدوري الإيطالي بتسجيله24 هدفا في 33 مباراة، كما ساهم بشكل كبير في احتفاظ الأرجنتين بلقب كوبا أميركا، حيث سجل خمسة أهداف بينها الهدف الوحيد في مرمى كولومبيا في المباراة النهائية.

من باقي الأخبار الرياضية.. استهل أياكس امستردام مشواره في الموسم الجديد من الدوري الهولندي لكرة القدم، بالفوز على ضيفه هيرنفين بهدف دون مقابل.



ويدين أياكس بفوزه الغالي إلى الايسلندي كريستيان هلينسون، الذي سجل هدف المباراة الوحيد لصاحب الأرض في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول. وسيواجه أياكس الباحث عن تعويض خيبة الموسم الماضي، سيواجه في الجولة المقبلة بريدا الصاعد حديثا للدوري الممتاز، يوم الأحد المقبل، فيما سيلعب هيرنفين مع ضيفه أوتريخت، يوم السبت.

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