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تفجير شقتين سكنيتين لاسيرين في مدينتي الضفة الغربية

تفجير شقتين سكنيتين لاسيرين في مدينتي الضفة الغربية
الثلاثاء ١٣ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٧:٠٠ بتوقيت غرينتش

فجّرت قوات كيان الاحتلال اليوم الثلاثاء شقة الاسير أيسر البرغوثي في رام الله و شقة خالد الخاروف في البيرة

العالم - فلسطين

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت البرغوثي والخاروف في الثامن من كانون الثاني/يناير الماضي، بداعي تنفيذ عملية إطلاق نار شرق رام الله.

وفي 31 تموز/يوليو الماضي، فجرت قوات الاحتلال منزل المعتقل الممرض مريد دحادحة في بلدة عطارة شمال رام الله، بذريعة مشاركته في ذات العملية.

واندلعت مواجهات في حيي الطيرة وأم الشرايط، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز السام، ما أدى إلى استشهاد الشاب معتز صرصور من مخيم الأمعري، متأثرا بإصابته الحرجة برصاص الاحتلال في الصدر، وإصابة 3 شبان بالرصاص، وشاب دعسا بآلية عسكرية.

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