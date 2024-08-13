شاهد.. 2000 مستوطن يقتحمون الأقصى بقيادة بن غفير!

العالم - خاص بالعالم

وأدى المستوطنون المقتحمون للمسجد الأقصى طقوسا تلمودية، وقاموا باستفزاز المصلين الفلسطينيين داخل الباحات.كما اعتدى المستوطنون على التجار في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، وهاجموا المصلين الفلسطينيين وهم في طريقهم إلى المسجد الأقصى المبارك لأداء صلاة الفجر.

شاهد.. فيديو تناقلته وسائل اعلام فلسطينية لاقتحام بن غفير المسجد الأقصى..

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*شاهد.. المستوطنون يؤدون ما يسمى بـ "السجود الملحمي" خلال اقتحام المسجد الأقصى المبارك..

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* بالصور.. عضو الكنيست عن حزب الليكود "عميت هليفي" يشارك في اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك

مسلسل مداهمات واقتحامات واعتقالات جيش الاحتلال الاسرائيلي متواصل في أنحاء الضفة الغربية والقدس المحتلة. وفي جديد اعتداءاته، استشهد شاب فلسطيني وأصيب خمسة آخرون فجر الثلاثاء خلال مواجهات مع قوات الاحتلال لدى اقتحامها مدينتي رام الله والبيرة.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد الشاب معتز صرصور من حي بطن الهوى في رام الله متأثرا بإصابته الخطرة برصاص قوات الاحتلال. وفجرت قوات الاحتلال لدى اقتحامها مدينة رام الله منزل الأسير 'أيسر البرغوثي' في حي الطيرة، ومنزل الأسير 'خالد الخاروف' في حي أم الشرايط.

إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال شابا من مدينة قلقيلية بعد اقتحام منزله. فيما اندلعت اشتباكات مع قوات الاحتلال لدى اقتحامها مخيم عسكر القديم شرقي نابلس.

وفيما يخص تصدي المقاومة الفلسطينية للاعتداءات الاسرائيلية في الضفة الغربية، كشفت مصادر عن أن فصائل المقاومة نفذت ستمئة وسبعا وثمانين عملية إطلاق نار واشتباك مسلح في الضفة منذ بداية العام الحالي، وقد أسفرت هذه العمليات عن مقتل عشرة جنود ومستوطنين وإصابة اكثر من ستين آخرين.