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4 شهداء بينهم اطفال باستهداف شقة سكنية في خانيونس

الثلاثاء ١٣ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٨:٢٩ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل العالم ان 4 فلسطينيين ،بينهم اطفال، استشهدوا في قصف اسرائيلي على شقة سكنية في أبراج القسطل شرق دير البلح وسط قطاع غزة.

العالم _ مراسلون

واضاف مراسل قناة العالم في خانيونس انه استشهد عدد من مواطنين، وأصيب وفُقد آخرون، في استهداف مربع سكني في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وتابع ان طواقم الانقاذ لازالت تحاول انتشال الجثامين من تحت الانقاض.

ونوه مراسل العالم الى ان الغارات الاسرائيلية متواصلة في المناطق الشرقية بالمحافظة الوسطى وخانيونس.

هذا وتواصل قوات الاحتلال الصهيوني ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ 312 تواليًا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 95% من السكان.

وارتفع عدد شهداء العدوان الاسرائيلي إلى 39 ألفا و897 شهيدا و92 ألفا و152 مصابا منذ 7 أكتوبر، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

للمزيد اليكم الفيديو المرفق..

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