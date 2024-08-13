شاهد.. اقتحام جديد يهدد المسجد الأقصى اليوم الثلاثاء!

العالم - خاص بالعالم

وشهدت القدس المحتلة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء اقتحامات واسعة النطاق من قبل مئات المستوطنين تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. ووفقا لمراسل قناة العالم الإخبارية، بلغ عدد المستوطنين المشاركين في الاقتحام الأول نحو 1500 مستوطن، والذي استمر حتى الساعة الحادية عشرة صباحا بتوقيت القدس المحتلة.

وقال مراسل العالم بأنه من المقرر أن يبدأ اقتحام ثان اليوم الثلاثاء من الساعة الواحدة والنصف ظهرا وحتى الساعة الثالثة بعد الظهر. هذه الاقتحامات دعت إليها منظمات يهودية متطرفة، من بينها "أبناء جبل الهيكل"، لإحياء ما يُعرف بـ"خراب الهيكل" المزعوم.

في سياق متصل، أفاد مراسل العالم بأن قوات الاحتلال قامت منذ الصباح الباكر بمحاصرة مدينة القدس المحتلة ومنعت وصول أعداد كبيرة من المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك، بعد إفراغه من المصلين الذين تواجدوا لصلاة الفجر والاعتداء عليهم بالهراوات. في المقابل، فتحت المجال للمستوطنين لاقتحام المسجد بحماية الشرطة.

كما شهدت البلدة القديمة مسيرات استفزازية للمستوطنين، انطلقت من الخليل وصولاً إلى باب الأسباط، ومن ثم إلى حائط البراق وباب المغاربة، في إطار إحياء ما يُعرف بـ"يوم خراب الهيكل".