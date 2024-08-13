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رئيس الاتحاد الآسيوي يشيد بتألق التايكواندو الإيرانية في اولمبياد باريس

رئيس الاتحاد الآسيوي يشيد بتألق التايكواندو الإيرانية في اولمبياد باريس
الثلاثاء ١٣ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٩:٣٧ بتوقيت غرينتش

 هنأ رئيس الاتحاد الآسيوي للتايكواندو "لي كيو سيوك" في رسالة إلى رئيس اتحاد التايكواندو الوطني الإيراني "هادي ساعي"، لاعبي التايكواندو في بلادنا بمناسبة تألقهم في اولمبياد باريس.

العالم - ايران

وبعد فوزه بـ 4 ميداليات في أولمبياد باريس في التايكواندو الايرانية من قبل "آرين سليمي" و"مهران برخورداري" و"ناهيد كياني" و"مبينا نعمت زادة"، وجه رئيس اتحاد التايكواندو الآسيوي رسالة إلى هادي ساعي.

نص الرسالة هو كما يلي:

"أنا سعيد من أعماق قلبي بالنهاية الرائعة والناجحة للمنتخب الوطني في دورة الألعاب الأولمبية في باريس، وأهنئكم بصدق. وتقبلوا خالص التهاني من اتحاد التايكوندو الآسيوي".

وقال: إن إنجازكم الممتاز يشير الى جهود الرياضيين واننا نقدر هذه الجهود في هذه الرحلة المذهلة.

وأضاف: مرة أخرى، نهنئكم بهذا الإنجاز الرائع ونتمنى لكم دوام التوفيق.

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