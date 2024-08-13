إيران تؤكد على مواصلة الجهود لوقف العدوان على غزة

العالم - ايران

وفي اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإيطالي "أنطونيو تاياني"، أشار باقري كني إلى تاريخ العلاقات بين إيران وإيطاليا، معتبرا مواصلة المحادثات في اتجاه تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات الاهتمام، مهما.

وفي إشارة إلى استمرار جرائم الكيان الصهيوني في غزة منذ عشرة أشهر واتساع نطاق الحرب إلى دول أخرى في المنطقة، قال باقري ان سلوك هذا الكيان يعرقل عملية وقف الجريمة والإبادة الجماعية في غزة، مضيفا: إن هجوم الكيان الإسرائيلي على سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دمشق، والهجوم الجبان على منطقة سكنية في بيروت، وما تلا ذلك من اغتيال ضيف رسمي للجمهورية الإسلامية الإيرانية، هي أمثلة واضحة على جهود الصهاينة لتوسيع نطاق الحرب إلى دول أخرى في المنطقة.

بدوره أشار تاياني، إلى أهمية تعزيز العلاقات الثنائية ومواصلة الحوار في مختلف المجالات، خاصة فيما يتعلق بقضايا وتطورات المنطقة، مؤكدا ضرورة الدفع بالمبادرة الجديدة التي اتفقت عليها مصر وقطر والولايات المتحدة لتحقيق وقف إطلاق النار في غزة في أسرع وقت ممكن.

وأعرب وزير الخارجية الأيطالي عن قلقه من تصعيد التوترات في المنطقة، قائلا: إيطاليا تطالب جميع الأطراف بضبط النفس للمساعدة في وقف الحرب وتحقيق وقف إطلاق النار في غزة.