مقاطعة "كورسك" في صلب المواجهات بين روسيا واوكرانيا

العالم _ خاص بالعالم

مقاطعة كورسك الروسية الحدودية مع اوكرانيا تأتي في صلب المواجهات بين البلدين مع اعلان كييف سيطرتها على1000 كيلومتر مربع من الأراضي الروسية في هذه المنطقة.

وأبلغ ألكسندر سيرسكي قائد الجيش الأوكراني الرئيس فولوديمير زيلينسكي أن القوات تواصل تقدمها داخل الأراضي الروسية وتسيطر حاليا على نحو الف كيلومتر مربع من أراضي روسيا الاتحادية.

تطورات دفعت السلطات الروسية إلى اجلاء الالاف من سكان المنطقة بسبب التوغل المسلح الاوكراني فيها. في حين اعلنت السلطات في منطقة بيلجورود الروسية المتاخمة لكورسك إجلا 11000 مدني أيضا من المنطقة وسط انباء عن تعرض القوات الروسية لإطلاق نار بقذائف تحمل أسلحة كيميائية في منطقة بيلوفسكي في كورسك.

وبينما افادت تقارير روسية بان عمق الاختراقِ العسكري الأوكراني لأراضي كورسك بلغ 12 كيلومتراً، وبلغَ العرض 40 كيلومتر قال محللون عسكريون إن القوات الأوكرانية تحاول تطويق منطقة سودجا مصدر تدفق الغاز الطبيعي الروسي إلى أوكرانيا.

وجددت كييف هجماتها بالطائرات المسيرة على منطقة كورسك الحدودية تصدت لها الدفاعات الجوية الروسية ودمرت 14 منها.

ياتي الهجوم بالمسيرات غداة انتقاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للغرب بسبب دعمه لتوغل أوكرانيا المفاجئ داخل أراضي بلاده.

ووصف بوتين التوغل الاوكراني الاخير بالهجوم الاكبر منذ الغزو الروسي وهدفه تحسين موقف كييف التفاوضي قبل أي محادثات سلام محتملة.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: الهجوم الاوكراني يرمي الى تحسين موقف كييف التفاوضي قبل

محادثات سلام محتملة، لكن كيف يمكن اجراء مفاوضات مع عدو يطلق النار عشوائيا على المدنيين الروس والمنشآت النووية.

وفي المقابل أفاد سلاح الجو الأوكراني بأن روسيا أطلقت 38 طائرة مسيرة وصاروخين باليستيين على أوكرانيا الليلة الماضية ما وضع البلاد في حالة تاهب.