دراسة تكشف وجود كميات مياه ضخمة في المريخ

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وجمعت هذه البيانات مركبة "إنسايت" التابعة لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أشارت إلى أنه تم نشر الدراسة الخاصة بهذا الأمر في مجلة علمية متخصصة.

وقالت الدراسة إن المريخ كان يحتوي على محيطات وبحيرات قبل أكثر من 3 مليارات سنة، مضيفة: "لكن مع فقدان الكوكب لغلافه الجوي، اختفت معظم هذه المسطحات المائية".

وبينما اعتقد البعض في السابق أن المياه ربما تبخرت في الفضاء، أشارت الأبحاث الحديثة إلى إمكانية أن تكون مياه المريخ قد تحولت إلى جليد أو اندمجت في معادن تحت سطح الكوكب.

ويقول الباحثون إن البيانات الجديدة التي تم رصدها تشير إلى إمكانية وجود رؤية جيدة لفهم طبيعة وجود المياه في المريخ وتساهم في تحليل سيناريوهات ما حدث على سطح الكوكب في السابق.

وإضافة إلى ذلك، فإن فهم طبيعة وجود المياه على كوكب المريخ يساهم أيضا في تعزيز فهم الباحثين لطبيعة الكوكب والفرص الممكنة للوصول إلى المياه، التي يمكن أن يتم استغلالها كمورد لأي بعثة مأهولة تصل إليه في المستقبل.