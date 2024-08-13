القدومي: الثأر لدماء الشهید هنية من الحقوق المحقة للإنسانية

العالم _ فلسطين

وقال القدومي في مراسم تأبین الرئیس السابق للمکتب السیاسي لحرکة حماس الشهید إسماعيل هنية ان الشهید هنية قضی عمره في الدفاع عن فلسطین وکان یرید الهدوء والأمن لشعبه ولهذا السبب اغتالوه.

وتابع أنه للأسف مجلس الأمن خاضع تحت سیطرة أمریکا والکیان الصهیونی وشهدنا کیف تعامل مع اغتیال الشهید هنية ومجزرة الشعب الفلسطیني من قبل الصهاینة.

وانتقد الدعم الأمریکي للکیان الصهیوني في مجزرة شعب غزة قائلا ان الأمریکین یتدشقون بالهدنة من جانب ویزیدون من دعمهم للکیان الصهیوني من أجل قتل شعب غزة من جانب آخر وبیانات المسؤولین الأمریکیین وتصریحاتهم حول الهدنة مجرد کذب.

وأشار القدومي إلی جریمة مدرسة التابعین المروعة في غزة قائلا اننا نسطر تاریخیا جدیدا في غزة. الکیان الصهیوني عدو للإنسانية ونحن في غزة نواجه نظاما یکون هو عدو للإنسانية.

وحول مفاوضات وقف إطلاق النار قال ان أمریکا والصهاینة هم الذین أفشلوا الیة المفاوضات فانهم لایریدون المفاوضات بل سفک الدماء وان بنیامین نتنیاهو لا یعطي أي حق للفلسطینیین بل یسعی لتوسیع الصهیونیة.

وأكد: نحن لانرید فقط الثأر لدماء الشهید هنية بل آلاف شهید فلسطیني استشهدوا خلال الأشهر الماضیة.