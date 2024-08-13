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تشاهدون في برنامج"ضيف وحوار":

لقاء حصري لقناة العالم مع د. محمد الشلالدة وزير العدل الفلسطيني السابق

الثلاثاء ١٣ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠١:٠٥ بتوقيت غرينتش

أكد د. محمد الشلالدة وزير العدل الفلسطيني السابق، أن مجزرة مدرسة التابعين في حي الدرج بغزة، تعتبر جريمة إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني وتتصف هذه الجريمة بالبربرية والوحشية في ظل الحرب العدوانية المعلنة بشكل رسمي من قبل السلطة القائمة بالإحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

العالم خاص بالعالم

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج "ضيف وحوار"، الذي سيعرض مساء اليوم، أشار الشلالدة إلى أن سلوك الولايات المتحدة الامريكية بتزويد السلاح واستخدامها حق النقض الفيتو في إفشال كافه قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة تعتبر شريكا في جريمة الابادة الجماعية وتنعقد عليها المسؤولية الجنائية الدولية.

وقال الشلالدة: نحن كشعب فلسطيني وحركات مقاومة لنا أحقية مقاومة الاحتلال في أي لحظة ما، في ظل الاحتلال الاسرائيلي، وبالتالي حق الدفاع عن النفس للشعب الفلسطيني وحركات المقاومة وليس لإسرائيل".

تشاهدونه في الأوقات التالية:

-اليوم الثلاثاء 13/8/2024

الساعة 23:30 بتوقيت مكة المكرمة

الساعة 20:30 GMT

التفاصيل في الفيديو المرفق...

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