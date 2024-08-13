خلافات حادة ما بين نتنياهو وغالانت وانتظار رد إيران وحزب الله

العالم – العين الإسرائيلية

ويرصد برنامج"العين الاسرائيلية"، الخلاف الحاد الذي ظهر على بنيامين نتنياهو وغالانت حول مسار التفاوض بشأن وقف النار وتبادل الاسرى والذي توقف عنده الإعلام العبري موجها إنتقادات للجانبين.

وفيما يتعلق بالاختلاف العلني بين نتنياهو وغالانت المتصاعد اكثر واستنفار الكيان وحول تأثيرالقرارات التي ستتخذ لمواجهة الرد الإيراني، أكد المتابع للشأن الإسرائيلي فتحي كليب، أن طبيعه الخلاف ما بين نتنياهو ووزير حربه تعكس خلاف جدي ما بين نتنياهو والمؤسسة العسكرية التي دائما ما كانت تتحدث على أنها ذاهبة الى مكان لا تعرف الى أين، فليس هناك من إستراتيجية واضحة حددها نتنياهو لهذه الحرب.

ولفت كليب الى انه اليوم يوجد الكثير من المعطيات تقول أن عملية إغتيال الشهيد اسماعيل هنية في طهران، قد جاءت على مسؤولية نتنياهو بشكل مباشر، وان هنالك تحفظات كانت من بعض قادة جيش الإحتلال لما لهذه العملية من تداعيات، فاليوم جيش الكيان ليس قادرا على خوض معارك في الجنوب وفي الشمال، بل إن جيش الإحتلال يعتقد أن نتنياهو قد أوقعه في مشكلة لذلك فإن غالانت يأتي ليعبّر عما يدور داخل المؤسسة العسكرية.

وسلط البرنامج الضوء على الخلاف ما بين نتنياهو وغالانت يأتي قبيل الاجتماع المقرر يوم الخميس المقبل لبحث إبرام صفقة وقف اطلاق النار وتبادل الاسرى، حيث كشف الاعلام العبري عن عدم ثقة نتنياهو بالوفد الإسرائيلي المفاوض، ما يثير تساؤلات وشكوك كثيرة في جدوى هذه الجولة من التفاوض.

كما استعرض البرنامج ما قاله نشطاء صهاينة في مواقع التواصل الاسرائيلية التي ازدحمت بالتعليقات على عدم ثقة نتنياهو بهذا الوفد المفاوض، وهذه بعضها فقد قالت ليانا:"فلتسافر أنت وانتظر الصفقة انت ولتنهها بدلا من تعذيب العائلات"، وأما روتي قالت:" ونحن لا نثق بك تتخلى مرة اخرى عن المخطوفين بعد ان تخليت عنهم في أسوأ إخفاق كان هنا منذ قيام"إسرائيل".

وتطرق البرنامج الى جلسة التفاوض التي مهّد لها الغحتلال بارتكاب مجزرة الفجر الرهيبة في مدرسة التابعين في غزة، وهي المدرسة التي كانت تضم آلاف النازحين الفلسطينيين، وكعادة جيش الإحتلال قرر ارتكاب هذه المجزره بمزاعم كاذبه عن وجود عناصر من المقاومه فيها.

ضيف البرنامج:

-المتابع للشأن الإسرائيلي السابق فتحي كليب.

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