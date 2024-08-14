جولة جديدة من مفاوضات تبادل الأسرى بالدوحة الخميس.. هل ستشارك حماس؟

العالم - خاص بالعالم

بيد أن الجولة الجديدة تأتي خلافا لسابقاتها في سياقات أكثر حساسية وتعقيدا، وتبدو مختلفة جذريا عن الأجواء والسياقات التي انعقدت فيها جولات التفاوض الماضية، سواء تعلق الأمر بطرفي التفاوض غير المباشر اي حماس وكيان الاحتلال، أو حتى بالولايات المتحدة التي تدعم تل ابيب بشكل مطلق وفي الوقت ذاته تشارك في جهود الوساطة.

وقال أموس هوكشتاين المبعوث الأمیرکي:"لم یبق وقت لإضاعته للتوصل لوقف إطلاق النار في غزة ولا أعذار مقبولة من أي طرف لتأخیر إضافي. کلما مر وقت علی التصعید؛ ازدادت احتمالات وقوع حوادث وأخطاء، واستهدافات تطال أهدافا غیر مقصودة قد تتسبب بسهولة فی تصعید لا یمكن السیطرة علیه".

لكن مصدرا مقربا من حماس أكد أن الحرکة لن تعید التفاوض حول ما تم الاتفاق علیه فی وقت سابق؛ وانه ينبغي على الاسرائيليين أن یحضروا للموافقة أو لا یأتوا علی الإطلاق

اما حماس قالت انها لن تشارك فی جولة جدیدة من المحادثات، فالذهاب إلى مفاوضات جدیدة یسمح للاحتلال بفرض شروط جدیدة وتوظیف متاهة المفاوضات لارتكاب المزید من المجازر

ولأجل ذلك، وصفت وسائل إعلام إسرائيلية اجتماع الدوحة بأنه لقاء الفرصة الأخيرة لإعادة الأسرى أحياء، بينما لا تعول أطراف كثيرة على حصول اختراق في هذا الاجتماع مع استمرار تعنت نتنياهو ووضعه مزيدا من الشروط والعراقيل أمام جولة اجتماع أو جولة مفاوضات.

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