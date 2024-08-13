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تعاون إيراني عراقي في المجال القرآني

تعاون إيراني عراقي في المجال القرآني
الثلاثاء ١٣ أغسطس ٢٠٢٤ - ١٢:٢٢ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس المركز القرآني العالمي ومنظمة الثقافة والاتصالات الإسلامية في إيران خلال لقاء مع رئيس الديوان القرآني العراقي على أهمية وضرورة زيادة التعاون بين البلدين في مجال الدبلوماسية القرآنية.

العالمإيران

وأكد حجة الإسلام حسيني نيشابوري رئيس المركز العالمي للقرآن الكريم ومنظمة الثقافة الإسلامية والاتصالات، خلال لقاء مع رئيس الديوان القرآني العراقي، على أهمية وضرورة زيادة التعاون بين البلدين في مجال الدبلوماسية القرآنية.

وعقد هذا اللقاء من أجل دراسة القدرات القرآنية لديوان الوقف الشيعي العراقي.

وأضاف أن هذا الحدث يمكن أن يساعد في تعزيز التفاعلات الثقافية والدينية بين الدول الإسلامية.

كما أشار إلى دور منظمة الثقافة والاتصال الإسلامية والمركز العالمي للقرآن الكريم كمركز لتجميع وترويج التعاليم القرآنية في الخارج، وأكد على استعداد هذا المركز لنقل التجارب القرآنية للجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى العراق.

وفي هذا اللقاء، طلب رئيس الديوان القرآني في العراق الاستفادة من تجارب الجمهورية الإسلامية الإيرانية في إقامة المؤتمرات والمسابقات القرآنية، وأعرب عن أمله في أن تؤدي هذه التعاونات إلى تحسين مستوى الأنشطة القرآنية في العراق.

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