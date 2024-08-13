توقيع اتفاقية توأمة بين جزيرة قشم الإيرانية ومدينة كراسنودار الروسية

العالم – إيران

وجزيرة قشم هي أكبر الجزر الإيرانية في الخليج الفارسي، أما مدينة كراسنودار الروسية تقع على ساحل بحر آزوف وتعتبر عاصمة جنوب روسيا ومركزا اقتصاديا وصناعيا.

ووفق هذه الاتفاقية سيتعاون الجانبان في أعمال البناء والإعمار والتدريب والتبادل الثقافي.

وخلال حفل التوقيع أشار ميردادي إلى الدور الذي يمكن لجزيرة قشم أن تلعبه كأكبر جزيرة في الخليج الفارسي ضمن مشروع ممر "شمال _ جنوب" الذي يربط روسيا بالمياه الحرة عبر إيران.

وأشار ميردادي إلى عمليات الشحن البحري التي تجري يوميا بين جزيرة قشم والدول العربية في الخليج الفارسي ومنها الإمارات، معربا عن الاستعداد لنقل البضائع وشحنها إلى روسيا ضمن ممر "شمال _جنوب"، كما أشار إلى استضافة جزيرة قشم لأكثر من 3 ملايين سائح إيراني وأجنبي سنويا.

من جهته قال نايوموف إن جزيرة قشم الإيرانية هي منطقة تجارية حرة ووجهة سياحية ويمكن تعزيز التعاون مع الجانب الإيراني في مجال السياحة والاعمار وكذلك توطيد العلاقات بين مؤسسات التعليم العالي للبلدين وتبادل الطلاب الجامعيين والمشاركة في المشاريع التجارية والثقافية.