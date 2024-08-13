دوي انفجارات في 'تل أبيب' دون تفعيل صافرات الإنذار

العالم - فلسطين

وأعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أنها قصفت الثلاثاء مدينة “تل أبيب” وضواحيها بصاروخين من طراز “M90” رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين والتهجير المتعمد بحق أبناء شعبنا.

وقال مصدر في كتائب القسام: إن الصاروخين أطلقا من منطقة تتواجد فيها آليات الاحتلال.

ويشكل إطلاق الصاروخين تجاه وسط الكيان الصهيوني صفعة للاحتلال الذي طالما تبجح أنه قضى على مقدرات المقاومة التي لا تزال قادرة على مفاجئته.

إلى ذلك، أعلنت كتائب القسام استهداف دبابة صهيونية من نوع “ميركفاه” بقذيفة “الياسين 105” في منطقة زلاطة شرق مدينة رفح جنوب القطاع.

كما استهدفت دبابة صهيونية من نوع “ميركفاه” بعبوة أرضية برميلية في منطقة الزنة شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع.