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ارتفاع حصيلة العدوان إلى 39929 شهيدا و 92240 إصابة في غزة

ارتفاع حصيلة العدوان إلى 39929 شهيدا و 92240 إصابة في غزة
الثلاثاء ١٣ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠١:٠١ بتوقيت غرينتش

اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة العدوان إلى 39929 شهيد و 92240 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

العالم _ فلسطين

وقالت الوزارة في بيان لها إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 32 شهيدا و88 إصابة خلال ال 24 ساعة الماضية.

وأضافت: لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

وتشن قوات الاحتلال “الإسرائيلي” منذ 7 أكتوبر الماضي حربًا مدمرة على قطاع غزة، أسفرت عن عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين إلى جانب تهجير مليوني نسمة وتدمير واسع جدًا في المنازل والبنى التحتية طال أكثر من 70 % من المباني، مع حصار مشدد وأزمة إنسانية خانقة ومجاعة غير مسبوقة خاصة في غزة وشمالها.

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