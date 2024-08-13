ما هو شرط السنوار للمشاركة في مفاوضات صفقة الأسرى؟

العالم - فلسطين

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، أن السنوار وافق على المشاركة في مفاوضات صفقة تبادل الأسرى مع الجانب الإسرائيلي على أن توقف تل أبيب الحرب في قطاع غزة.

وأشارت الصحيفة على موقعها الإلكتروني إلى أن الطرف الإسرائيلي لن يوافق على طلب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، في وقت لفتت إلى أن القمة المفترضة عقدها يوم الخميس، ستعقد في العاصمة القطرية الدوحة، رغم إعلان حركة حماس عدم إرسال وفد يمثلها في القمة.

وفي السياق نفسه، دعا قادة الولايات المتحدة ومصر وقطر، الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، لاستئناف المناقشات العاجلة يوم الأربعاء أو الخميس المقبل، لسد جميع الثغرات في الاتفاق، الذي وضعه الرئيس الأمريكي جو بايدن، بشأن التهدئة في غزة، ولبدء تنفيذه دون أي تأجيلات جديدة، معربين عن الاستعداد لوضع مقترح نهائي للتغلب على الثغرات في الاتفاق.