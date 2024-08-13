فيديو خاص: مازلنا نتظر كريم خان ان يصدر امرا باعتقال نتانياهو!!

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وأضاف الشلالدة أن سلطة الاحتلال لا تملك قانونيا ان تعلن الحرب ضد الشعب والاقليم المحتل، وما حصل في مدرسة التابعين تنعقد عليه المسؤولية الدولية التي تتحملها اسرائيل والمسؤولية الجنائية الفردية.

واعتبر ان ذلك يعني ان اسرائيل وجيش الاحتلال الذي لا يتصف بالاخلاق والآداب الدولية، لم يلتزم بمعايير القانون الدولي الانساني حول السكان المدنيين ولم يعمل على تحييد المدنيين، ولم يميز بين المقاتيلن والمدنيين، ولم يلتزم بمبدأ النسبة والتناسب في القصف والقتل والابادة الجماعية.

واكد وزير العدل الفلسطيني السابق محمد الشلالدة ان هناك انتهاكا صارخا لمبادئ وقواعد القانون الدولي الانساني وحقوق الانسان من قبل سلطة الاحتلال، معتبرا ان هذا الملف الموثق من قبل منظمات حقوق الانسان والاجهزة الحكومية لابد من رفعه واضافته الى الملفات المرفوعة امام المحكمة الجنائية الدولية.

وتابع الشلالدة: حتى يتم مسائلة وملاحقة من اعطى هذه الوامر والتعليمات بدء برئيس الوزراء ورئيس الاركان، ومازلنا حتى الان ننتظر ان يصدر المدعي العام كريم خان مذكرات توقيف واعتقال بحق مقترفي هذه الجرائم، التي ارتكبت جرائم بحق الشعب الفلسطيني بدون اي تمييز بين السكان المدنيين والعسكريين وما بين الاعيان المدنية والعسكرية.

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