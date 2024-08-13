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فيديو خاص: حتى المختلفون مع نتانياهو يؤيدون جرائمه!!

الثلاثاء ١٣ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٣:٢٣ بتوقيت غرينتش

قال رضوان قاسم مدير مركز بروجن للدراسات الاستراتيجية في المانيا لقناة العالم الاخبارية: لا يجب ان نفرق بين الكابينت والمجلس الحربي و الحكومة وأي عنصر في الكيان الاسرائيلي، لأن الكل واحد، والخلافات في الداخل الاسرائيلي يمكن ان تكون على الصعيد الداخلي ولكنها ليست على الصعيد الخارجي فيما يخص الفلسطينيين او العداء لمحور المقاومة، ايران  وسوريا ولبنان واليمن.

العالم - خاص بالعالم

وأضاف قاسم: ان الاسرائيلي يمكن ان يختلف على كيفية التعامل مع الفلسطيني في غزة، ولكن فيما يخص المواجهة مع الفلسطينيين ومحور المقاومة الكل متفقون على الابادة الجماعية التي يرتكبها نتانياهو، ولا فرق بين يمين ويسار.

واشار الى ان الاسرائيلي اتخذ موقفا بالتصعيد وكذلك الاميركي، ونحن ذاهبون بهذا الاتجاه، واي حديث اليوم عن اي مفاوضات او اتفاق او تهدئة هو مجرد ذر للرماد في العيون، ولن يكون له اي مفعول على الارض، لان الكلام شيء وما يجري على الارض شيء آخر.

واعتبر رضوان قاسم مدير مركز بروجن للدراسات الاستراتيجية في المانيا انه حتى الذين ينتقدون نتانياهو هم ينتقدونه على صعيد القضايا الداخلية، وفي اطار داخلي، ويتفقون معه في نفس الوقت على سياساته العدوانية واجرامه بحق الشعب الفلسطيني والمنطقة.

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