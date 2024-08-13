مؤتمر نداء الأقصى في كربلاء يؤكد دعمه لغزة وللمقاومة الفلسطينية

العالم - العراق

وأكد المؤتمرون في بيان ختامي: نعرب عن تضامننا مع أهالي غزة الصامدين في وجه العدوان الاسرائيلي منذ عشرة أشهر ومن ورائه الأنظمة الاستكبارية التي تسانده عسكريا وسياسياً وإعلامياً واقتصادياً

كما صرح المشاركون: نؤكد على أهمية استمرار مساندة الشعب الفلسطيني على كل الجبهات ونقدر عالياً الجهات التي دعمت وساندت ولا تزال

وتابع: نقدر الموقف العراقي الرسمي والشعبي المشرف إلى جانب قطاع غزة خلال معركة طوفان الأقصى، وخاصة رؤية المرجعيات الدينية على اختلاف مذاهبها، والإعلانات الهامة التي أصدرها سماحة المرجع الأعلى السيد علي السيستاني تأييداً لمقاومة الشعب الفلسطيني وإدانة للجرائم الصهيونية.