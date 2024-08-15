العالم – خاص بالعالم

الإعلام الإسرائيلي يقول ان الأمريكيين تقدموا بمقترحات جديدة من اجل جسر الهوة، ورغم ان الصحافة الإسرائيلية اطلقت على قمة الدوحة قمة الفرصة الأخيرة، الا ان هذه الصحافة مازالت متخوفة من ان شروطا تعجيزية قد يضعها نتنياهو من اجل اغلاق الأبواب امام الحلول التي سيكون فيها هو الخاسر الأكبر.

وقال نهاد أبو غوش مدير مركز مسار للدراسات:"الإعلام الاسرائيلي يعكس ما يجري في المجتمع السياسي الإسرائيلي وبالقيادات العليا التي تختلف بشأن فرص إنجاز الصفقة وخاصة أن نتنياهو حاول أن يجعل من إرسال الوفد.. مجرد إرسال الوفد كأنه انجاز!".

في كل الأحوال فان ما بعد مقررات قمة الدوحة هناك القبول والتنفيذ، في تل ابيب يعتقدون ان نتنياهو سيسعى الى المرحلة الأولى في أي صفقة وسيعيق باقي المراحل.

هؤلاء الذين يقدرون الأمور يعتقدون ان الرجل على استعداد للتضحية باي اتفاق في سبيل ان يثبت انه قادر على تحقيق النصر الكامل ، لكن ميواجهه اليوم نتنياهو وقد يجعله يقلل من مرواغته لانه يدرك ان الشارع الإسرائيلي في اثر الصفقة لن يكون الى جانبه كما في السابق.

وقال أشرف عكة كاتب ومحلل سياسي:"المنطق يقول أن هذه المفاوضات لن تؤدي بنتيجة جدية ونتيجتها صفر.. كل المؤشرات والتصريحات والسلوك والتصعيد الاسرائيلي وحتى طريقة التعاطي الأمريكي"

نجاح قمة الدوحة من فشله يقاس على الأرض وكيف ستنفذ التفاهمات اما الحكم على القمة قبل التنفيذ فهو كمن يرى السراب ماء.

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