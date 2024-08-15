شاهد..عشرات الشهداء في3 مجازر للإحتلال خلال ال24 ساعة الماضية

العالم – خاص بالعالم

ثلاث مجازر ارتكبها الاحتلال بحق العوائل خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى. ليتجاوز عدد الشهداء في قطاع غزة 40 الفا منذ بدء العدوان على القطاع .

الاطفال ابرز ضحايا ادوات القتل الاسرائيلية حسب احدث احصائية اصدرتها وزارة الصحة والتي بلغت نسبتهم من إجمالي اعداد الشهداء ثلاثة وثلاثين بالمائة ونسبة كبار السن ثمانية فاصل ستة بالمائة ونسبة النساء ثمانية عشر فاصل اربعة بالمائة.

ارقام مرشحة للارتفاع حسب تقديرات مديرالمكتب الاعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة الذي توقع أن ترتفع أعداد الشهداء إلى أكثر من خمسين ألفا في ظل تمادي الاحتلال بجرائمه ضد المدنيين ومضيه في مخطط التجويع والحصار.



حيث كشف ثوابته أن جيش الاحتلال أحرق معبر رفح ومدخل المساعدات الإغاثية والطبية، كما دمر أكثر من ثمانين بالمئة من المعدات الطبية في القطاع.

ودعا ثوابتة المجتمع الدولي والمؤسسات المعنية بحقوق الانسان الى ممارسة الضغط على الاحتلال من اجل ادخال الادوية والمستلزمات الطبية كما دعى المجتمع الانساني الى بذل كل ما بوسعة من جهود من اجل ايقاف حرب الابادة الاسرائيلية وادانة الاحتلال على ارتكابه افظع مجازر عرفها التاريخ وملاحقته قضائيا ومعاقبته.

هذا وتعليقا على احدث احصائية اصدرتها الصحة حول اعداد الشهداء في قطاع غزة قال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك ان فقدان أرواح40 الف شخص في غزة علامة فارقة وحزينة للعالم.

مشيرا الى ان الوضع المأساوي بغزة سببه الفشل المتكرر من جانب القوات الإسرائيلية في الامتثال لقواعد الحرب.



ميدانيا اعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العكسري لحركة حماس اطلاق طائرة مسيرة انتحارية تجاه تجمعات العدو المتوغلة شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

كما اعلنت استهداف الحشد الرئيسي لقوات العدو في موقع مارس العسكري بصواريخ رجوم قصيرة المدى.

بدورها اعلنت وسائل اعلام عبرية سقوط قذيفة صاروخية في منطقة مفتوحة قرب مستوطنة كيسوفيم بغلاف قطاع غزة.

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