فيديو خاص: مسيرات تغتال مقاتليْن من حزب الله، من هما؟!!

العالم - خاص بالعالم

واضاف مراسلنا: ان غارة اخرى استهدفت بلدة شيحين واخرى المنطقة الواقعة بين العديسة وكفركلا، مشيرا الى ان الصواريخ التي اطلقتها المسيرات لم تنفجر.

واشار الى ان مدفعية الاحتلال اليوم هي الاخرى لم توفر ايا من القرى الحدودية اللبنانية من الاعتداء والقصف، بما فيها الخيام وكفركلا واقليم العرقوب وراشيا وكفرحمام والمجيدية وعلما الشعب وشيحين وطير حرفا.

وتابع مراسل قناة العالم ان الطائرات الحربية الاسرائيلية خرقت اليوم الجدار الصوتي فوق سماء الجنوب اللبناني عدة مرات وحلقت على علو منخفض، فيما لم تغب المسيرات عن سماء المنطقة.

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