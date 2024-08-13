الثلاثاء ١٣ أغسطس ٢٠٢٤
٠٥:٥٨ GMT
فارسی
البث المباشر

فيديو خاص: مسيرات تغتال مقاتليْن من حزب الله، من هما؟!!

الثلاثاء ١٣ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٥:٤٧ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل قناة العالم الاخبارية في جنوب لبنان بأن كيان الاحتلال نفذ غارة بطائرة مسيرة على طريق بيت ياحون - برعشيت ما ادى الى ارتقاء شهيدين على طريق القدس.

العالم - خاص بالعالم

واضاف مراسلنا: ان غارة اخرى استهدفت بلدة شيحين واخرى المنطقة الواقعة بين العديسة وكفركلا، مشيرا الى ان الصواريخ التي اطلقتها المسيرات لم تنفجر.

واشار الى ان مدفعية الاحتلال اليوم هي الاخرى لم توفر ايا من القرى الحدودية اللبنانية من الاعتداء والقصف، بما فيها الخيام وكفركلا واقليم العرقوب وراشيا وكفرحمام والمجيدية وعلما الشعب وشيحين وطير حرفا.

وتابع مراسل قناة العالم ان الطائرات الحربية الاسرائيلية خرقت اليوم الجدار الصوتي فوق سماء الجنوب اللبناني عدة مرات وحلقت على علو منخفض، فيما لم تغب المسيرات عن سماء المنطقة.

للمزيد شاهدوا الفيديو ...

روابط ذات صلة

حزب الله يعلن إستشهاد أحد مجاهديه بغارة صهيونية جنوبي لبنان

"حزب الله" ينشر مشاهد لاستهداف دقيق ومباشر لموقعي السمّاقة وراميا

ضباط اسرائيليون: هذا ما سيفعله حزب الله بنا اذا توغل برياً..