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إيران: لم ولن نشارك في مفاوضات غير مباشرة لوقف إطلاق النار بغزة

إيران: لم ولن نشارك في مفاوضات غير مباشرة لوقف إطلاق النار بغزة
الثلاثاء ١٣ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٥:٥٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت ممثلية إيران في الأمم المتحدة، أن إيران لم ولن تشارك في المفاوضات غير المباشرة لوقف إطلاق النار بين "إسرائيل" وحركة حماس، والتي تتم بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة.

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جاء ذلك في بيان للبعثة الإيرانية لدى المنظمة الأممية، اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي، ردا على أسئلة الصحفيين حول "ما إذا كانت إيران ستوفد ممثلا للمشاركة في مفاضات وقف إطلاق النار بغزة من غيره"؛ مؤكدة "إننا لم نكن حاضرين في محادثات وقف إطلاق النار غير المباشرة بين حماس والكيان الصهيوني بوساطة مصرية وقطرية وأميركية، ولن نشارك فیها".

وقبل أيام دعا قادة الولايات المتحدة ومصر وقطر كلا من حماس والكيان الصهيوني، إلى الاجتماع لإجراء مفاوضات في 15 أغسطس/آب؛ إما في القاهرة أو الدوحة لوضع اللمسات النهائية على اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة وإطلاق سراح المحتجزين.

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